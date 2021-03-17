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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة «بدوي 38»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:55 م
رئيس الاركان
رئيس الاركان
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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذى مستويين "بدوي 38"، والذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني واستمر لعدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكل عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ، فضلًا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمقاتلي الجيش الثاني الميداني، مشيرًا إلى أن التدريب القتالي هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، مشيدًا بالأداء المتميز لرجال الجيش الثاني الميداني في محاربة بقايا العناصر الإرهابية والإصرار على عودة الحياة الطبيعية لمدن شمال سيناء وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

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