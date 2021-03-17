القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

الفئات المطلوبة للمتطوعين بالقوات المسلحة:-

الشروط العامة للتطوع:-

المستندات المطلوبة عند التقدم للتطوع:

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:





https://tagcanf.mod.gov.eg



وبالنسبة للأدلاء (قصاصي الأثر):

فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 علي أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10-4-2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11-5-2021.



الشروط والفئات المطلوبة للمجندين دفعة يوليو 2021:-



تضمنت الشروط والفئات الآتى:



أولًا: المؤهلات العليا



مواليد الفترة من 17 حتى 31 12 من جميع السنوات حتى عام 2000 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى آخر يناير 2021.



وخريجو كليات الطب (البشرى الأسنان العلاج الطبيعى التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز مدة التدريب خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى آخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 17 إلى 31 12 من عام 2001 خريجى العام الدراسى 2019-2020 والفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 27-3-2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 54 حتى 22-4-2021.



ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 17 حتى 3112 من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2020 حتى أخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 17 إلى 3112 من عام 2001 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 28-4-2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 165 وحتى 19-5-2021.



ثالثًا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر ) عام 2001 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2019-2020، وكذا مواليد أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2000.



وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2019-2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 2-5-2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 205 وحتى 12-6-2021.



رابعًا: غير ذوى المؤهلات (العاديين)



مواليد أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر) من عام 2001 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 12-4-2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 244 وحتى 10- 5-2021.



المستندات المطلوبة للمجندين دفعة يوليو 2021:



بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع.



المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتيازالتدريب لخريجي كليات الطب ( البشرى الأسنان العلاج الطبيعى التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين والمدرسين والأطباء المقيمين ).



جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التطوع والتجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: (https:tagned.mod.gov.eg).



كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: ( ويقوم الشاب بالدخول على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الانترنت اعتبارا من 18 / 3 / 2021 حتى يوم 3 / 5 / 2021 على العنوان التالىحيث يقوم الشاب باستكمال أوراق التطوع وتسجيل جميع بياناته الشخصية وبيانات المؤهل الدراسى وطباعة نموذج طلب الالتحاق للتطوع من الموقع محدد به توقيت الحضور إلى منطقة التجنيد التابع لها لسحب ملف التطوع وتحديد توقيتات الاختبارات.فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 علي أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10-4-2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11-5-2021.تضمنت الشروط والفئات الآتى:مواليد الفترة من 17 حتى 31 12 من جميع السنوات حتى عام 2000 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى آخر يناير 2021.وخريجو كليات الطب (البشرى الأسنان العلاج الطبيعى التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز مدة التدريب خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى آخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 17 إلى 31 12 من عام 2001 خريجى العام الدراسى 2019-2020 والفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 27-3-2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 54 حتى 22-4-2021.مواليد الفترة من 17 حتى 3112 من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2020 حتى أخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 17 إلى 3112 من عام 2001 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 28-4-2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 165 وحتى 19-5-2021.مواليد أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر ) عام 2001 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2019-2020، وكذا مواليد أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2000.وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2019-2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 2-5-2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 205 وحتى 12-6-2021.مواليد أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر) من عام 2001 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 12-4-2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 244 وحتى 10- 5-2021.بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع.المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتيازالتدريب لخريجي كليات الطب ( البشرى الأسنان العلاج الطبيعى التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين والمدرسين والأطباء المقيمين ).جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التطوع والتجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: (https:tagned.mod.gov.eg).كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: ( [email protected] )، وخدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195 02 - 26339581 02)، وقد تمت إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر (15499).

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021، وقبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27-3-2021 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة كالآتى:1- الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية المهنيةالرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود:فيقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية المهنية الرياضية راسبي الإعدادية الحاصلون على الشهادة الابتدائية الملمين بالقراءة والكتابة) على أن يكونوا من قاطنى محافظات (أسوان قنا) والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج وغير مسموح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقًا طبيًا، ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى درجات الشهادة الإعدادية.ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب، وألا يقل الطول عن (165) سم، وألا يكون المتقدم للتطوع متخلفًا عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه (غير لائق طبيًا) لأداء الخدمة العسكرية والوطنية.على ألا تقل سن المتطوع عن 15 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا بالنسبة للمتطوعين الأدلاء (قصاصي الأثر) لا تقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند الالتحاق فى 4-12-2021.(صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل عند الالتحاق – شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحًا بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 16 عام – صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضي على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور + صورة منها – صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور + صورة منها – بيان قيد عائلى مميكن للوالد لم يمض على استخراجه أكثر من ثلاثة شهور + صورة منه – عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة أو ولى الأمر (سارية)- عدد 8 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4x 6 ألوان – عدد 2 كارت عائلي للأسرة مقاس 10X15 سم ألوان خلفية بيضاء – صورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد – أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس المعاهد الكليات ) – صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية).تيسيرًا على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات وهى مناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا والمنيا)، وجميع أقسام التجنيد والتعبئة بمديريات الأمن بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد، وذلك إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021، على أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10-4-2021 وحتى يوم الثلاثاء 11-5-2021.