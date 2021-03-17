صحة شمال سيناء: لا إصابات جديدة بكورونا و4 حالات شفاء

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن المحافظة سجلت اليوم الأربعاء، 4 حالات شفاء جديدة من كورونا المستجد «كوفيد-19»، بدون تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.وقال شوكة، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بالفيروس اليوم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 328 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 113 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.وأكد شوكة شفاء عدد 4 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1921 حالة، مع وجود 7 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و52 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.