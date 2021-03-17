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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس «سناء سيف» سنة و6 أشهر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:30 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، بمعاقبة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، بالحبس سنة عن نشر أخبار كاذبة.

كما قضت بحبسها ستة شهر لتعمدها سب موظف بألفاظ نابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وإسلام عاشور.

وتواجه المتهمة أنها في غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020، بدائرة قسم المعادي أذاعت عمدًا أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

كما أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

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