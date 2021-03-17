وكيل وزارة الصحة يزور مكتب صحة السويس ودار الأطفال المعثور عليهم

أجرى وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، اليوم، جولة شملت عدد من المنشآت الطبية لمتابعة سير العمل والانضباط.بدأت الجولة بمستشفى السويس العام، قسم أمراض النساء والتوليد لمتابعة التوصيات التى انتهى إليها الاجتماع السابق مع رئيس القسم ومدى الالتزام بها ومتابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بالقسم والتأكيد على توافر معايير الجودة ومكافحة العدوى لتقديم خدمة لائقة للمواطن السويسى.وسجلت الزيارة بعض الملاحظات على الأمن والنظافة والتأكيد على الالتزام بنظافة المستشفى وتواجد الأمن كل فى المكان المنوط به.وتابع الحفناوى جولته بالتوجه إلى مكتب صحة السويس للتعرف على العاملين ومتابعة العمل وزيارة مركز طبى السويس ١ والمنقول حاليا إلى مكتب الصحة لحين الانتهاء من تطوير المركز.واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة دار الأطفال المعثور عليهم، حيث اطمأن على تواجد الأطفال فى مكان آمن صحى يتوافر لهم جميع الاحتياجات التى يحتاحها الأطفال من عمر يوم إلى عمر سنتين فترة إقامة الأطفال بالدار أو تسليمهم لأسر بديلة.وأكد أن وكيل وزارة الصحة بالسويس على الاهتمام بالأطفال وشراء كل ما يلزمهم من الاحتياجات الخاصة بهم والتى توفرها وزارة الصحة.