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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تزامنًا مع رحيله.. محطات في حياة القمص فلتاؤس للسرياني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:39 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بتذكار رحيل القمص فلتاؤس للسرياني.

ولد الراهب القمص فلتاؤس بإسم كامل جرجس في أبريل 1922، في محافظة الشرقية.

وسيم راهبا في عام 1984 بدير السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون والمعروف باسم دير السريان، باسم الراهب فلتاؤس، وذلك بيد الأنبا ثاؤفيلس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالسريان بوادي النطرون.

وكلفه الأنبا ثاؤفيلس أسقف الدير بالخدمة في مقر الدير بالقاهرة فى منطقة العزباوية، لمدة دامت لأكثر من 5 سنوات، ثم عاد إلى الدير عام 1975.

وفى عام 2008، أقام الدير حفلًا رهبانيًا بمرور ستون عامًا على رهبنته.

ورحل في فجر الأربعاء الموافق 17 مارس 2010، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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