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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للبحوث

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:36 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذي مثله الدكتورة هالة رمضان القائم بأعمال مدير المركز، وبحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة مديحة أحمد عبادة، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، وذلك بمقر المؤسسة بالقاهرة.

وأكد عزيز أن الجامعة تحرص علي التعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن البروتوكول يأتي من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة بتفعيل دور المشاركة لتطوير أعمال وخدمات المؤسسات في جميع المجالات، ودور الجامعة نحو المجتمع المدني خاصة في ضوء إحصائية وزارة التضامن الاجتماعي، والتى أوضحت تصدر المحافظة المرتبة الأولى في تعاطي المخدرات والثانية في التدخين والثالثة في تعاطي المشروبات الكحولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى خلق حلقة اتصال وتعاون بين الطرفين من أجل دعم السياسات الحكومية المتعلقة بمجال العمل، تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة من النظام الأساسي لكلا من الطرفين، تحقيق التواصل العلمي بين هيئة التدريس والبحوث من خلال التعاون المشترك، بالإضافة إلى معاونة الباحثين في المجالات والتخصصات المختلفة من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، وتحقيق الاستفادة الكبري من الامكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبة والبحثية المتاحة لدي الطرفين لافتًا ان الاتفاقية تنص علي التعاون في اجراء البحوث الاجتماعية والتدريب ودراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة بمحافظة سوهاج ووضع استراتيجيات الحلول وتنفيذها، والاستفادة من امكانات الجامعة في تنفيذ المشرورعات البحثية التطبيقية في العلوم الاجتماعية.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق أن البروتوكول ضم عدد من مجالات التعاون بين الطرفين ومنها تبادل الانتاج العلمي سواء رسائل ماجستير أو دكتوراه أو دوريات وغيرها وفقًا لسياسة المؤسستين، تبادل الزيارات واللقاءات بين المتخصصين والباحثين لدي الطرفين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج العلمية والمجالات ذات الاهتمام المشترك، تنظيم حلقات نقاش مشتركة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية، الي جانب التعاون في مجال النشر سواء نشر اصدرات مشتركة ناتجة عن انشطة مشتركة او اتفاقيات ثنائية، والاستفادة القصوي من المكتبات المتوفرة لدي الطرفين وتقديم كافة التسهيلات لاعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

الجدير بالذكر أن بنود البروتوكول سارية لمدة ٣ سنوات وتجدد من تلقاء نفسها بعد انتهاء المدة، على أن تكون الدكتورة مديحة احمد عبادة مسئولة التنسيق ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بالجامعة، والدكتور وليد رشاد ذكي مسئول المتابعة بالمؤسسة.

حضر توقيع البروتوكول المستشار تامر عبد الكريم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمركز، الدكتور محمود بسطامي رئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، الدكتورة هويدا عدلي رئيس شعبة بحوث قوى مؤسسات التنمية الاجتماعية، الدكتور احمد عبد الموجود رئيس شعبة بحوث المحتمعات والفئات الاجتماعية، الدكتورة حنان ابراهيم رئيس شعبة البحوث الكيميائية والبيلوجية للمشكلات الاجتماعية، الدكتور وليد رشاد والدكتور عمرو غنيم خبراء علم الاجتماع بالمركز.

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