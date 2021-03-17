«الطيران»: توفير عربات جولف وسلم كهربائي بالمطارات لنقل المسنين

أكد أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدني، اهتمام القطاع بتقديم الخدمات للمسنين دائمًا بشكل لائق وفي مقدمتها توفير عربات جولف داخل المطارات لنقل كبار السن فضلًا عن توفير السلم الكهربائى ووجود أطباء لمواجهة الحالات الصحية المفاجئة التى تحدث داخل المطارات.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن حقوق المسنين، في حضور ممثلي الوزارت المعنية ومنها العدل والمالية والاسكان، والتضامن الاجتماعي والشباب والطيران والإعلام والاتصالات والسياحة والتربية والتعليم والتخطيط، فضلًا عن ممثلي البنك المركزي.وكشف مستشار وزير الطيران المدنى، أنهم بصدد تدشين شركة للطيران الداخلى منخفضة التكلفة والتي يجوز للمسن العادى والمعوز الاستفادة من بعض المقاعد فيها.ونوه عارف إلي أن الشركة الوطنية مصر للطيران تبذل كل جهدها للاستمرار بكفاءة فى السوق، خاصة بعد الخسائر التى تكبدتها العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا والتى بلغت نحو 7 مليار جنية: " لدينا 34 عاملًا، ولم نسرح أى عامل رغم الظروف الصعبة التى تواجهها الشركة الوطنية، على الرغم أن بعض شركات الطيران العالمية اضطرت إلى الإغلاق بعد توقف حركة الطيران عالميا بسبب الجائحة".وحول ما تضمنه مشروع قانون المسنين بشأن حصول المسن على خصم بخطوط الطيران الداخلية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين فى السنة، قال مستشار وزير الطيران المدنى، أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، لاسيما لتحديد حركة السفر سواء للمسن العادى أو المسن المعوز، الامر الذي طالب فيه النائب عبد الهادي القصبي بايفاد اللجنة بالرد خلال 5 أيام.