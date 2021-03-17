بدء محاكمة كيميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى

بدات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة كيميائي صيدلي اختلس مليون و300 ألف حنيه من مستشفي تابعة للهيئة العامة للتامين الصحي.تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم "طه. م"، كيميائي صيدلة، علي الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، انه في غضون الفترة من 1998 وحتي 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك علي كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن اثبات مصدر مشروع لها.وأضاف قرار الاحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره مليون جنيه والف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه، يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية.