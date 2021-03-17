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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات:1.597 مليون حوالة بريدية خلال ديسمبر الماضي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:26 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن عدد مكاتب البريد بلغ 4026 مكتبا بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 3982 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.10% وشهري 0.15%، بعد أن بلغت 4020 مكتبًا في نوفمبر.

وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 25.29 ألف نسمة في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 25.10 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 0.75%، وبتراجع شهري 0.003%، بعد أن بلغت في أكتوبر 25.28 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بلغ 4.27 مليون مواطن خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.52 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 22.64%، وشهري 25.48%، بعد أن سجل 5.73 مليون مواطن في نوفمبر الماضي.

وقال التقرير إن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1.597 مليون حوالة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 1.928 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 17.17%، وبنمو شهري 1.46%، بعد أن سجل في نوفمبر 1.574 مليون حوالة.

ويرجع السبب في انخفاض الحوالات إلى تطبيق الهيئة الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية مع انتشار فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق تعليمات الاتحاد العالمي للبريد وتعليمات النقل والشحن مع تخوف المستخدمين من الاعتماد على هذه الوسائل.

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