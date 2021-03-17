لعدم التدخل في انتخابات الكنيست.. قرار إماراتي بشأن زيارة نتنياهو

قالت مصادر إماراتية إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لن يجري زيارة لأبو ظبي قبل انتخابات الكنيست المقرر لها الثلاثاء المقبل.وأكد مسؤولون إماراتيون، في تصريحات للقناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن الإمارات ليست مهتمة بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، لذلك يفضل ولي العهد محمد بن زايد، عدم زيارة نتنياهو لأبو ظبي التي كانت مقررة، غدًا الخميس، على أن تجرى بعد الانتخابات.وكشفت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو أكد عدم زيارته للإمارات قبل انتخابات الكنيست في إحدى اللقاءات التي جرت معه منذ 3 أيام، وذلك بخلاف ما تردد عن أنباء الترتيب لزيارة سريعة إلى أبو ظبي.وجاء ذلك بعد كشف مسؤولون إسرائيليون أن مكتب نتنياهو يجري ترتيبات قوية ومكثفة لاتمام زيارة نتنياهو، غدًا الخميس، لأبو ظبي، والتي تأجلت أربع مرات في وقت سابق.