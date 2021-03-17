رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لعدم التدخل في انتخابات الكنيست.. قرار إماراتي بشأن زيارة نتنياهو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:24 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
قالت مصادر إماراتية إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لن يجري زيارة لأبو ظبي قبل انتخابات الكنيست المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأكد مسؤولون إماراتيون، في تصريحات للقناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن الإمارات ليست مهتمة بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، لذلك يفضل ولي العهد محمد بن زايد، عدم زيارة نتنياهو لأبو ظبي التي كانت مقررة، غدًا الخميس، على أن تجرى بعد الانتخابات.

وكشفت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو أكد عدم زيارته للإمارات قبل انتخابات الكنيست في إحدى اللقاءات التي جرت معه منذ 3 أيام، وذلك بخلاف ما تردد عن أنباء الترتيب لزيارة سريعة إلى أبو ظبي.

وجاء ذلك بعد كشف مسؤولون إسرائيليون أن مكتب نتنياهو يجري ترتيبات قوية ومكثفة لاتمام زيارة نتنياهو، غدًا الخميس، لأبو ظبي، والتي تأجلت أربع مرات في وقت سابق.

موضوعات متعلقة

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

الصحة العالمية: الجائحة تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: الجائحة تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر

30 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الصناعات الإبداعية

أهم روايات ثروت أباظة في ذكرى وفاته