التجارة الأمريكية تعتزم فرض قيود تصدير على روسيا

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، قرارها بالعزم على توسيع قيود التصدير إلى روسيا، بسبب اتهامها لها باستخدام التسميم بالكيماوي، وفقا لقناة العربية.وكانت فرضت الولايات المتحدة، في بداية الشهر الجاري، عقوبات على روسيا بسبب ما وصفته بأنه محاولة موسكو تسميم المعارض أليكسى نافالنى بغاز الأعصاب العام الماضى، فى أكبر تحد مباشر يثيره الرئيس جو بايدن حتى الآن للكرملين.ومثل إعلان مسؤولين كبار فى إدارة بايدن هذا الاجراء ضد سبعة مسؤولين روس و14 كيانا خروجا واضحا على خط الرئيس السابق دونالد ترامب الذى أحجم عن مواجهة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.