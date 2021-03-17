البابا شنودة يتجنب الحسد بقراءة «القرآن»

في أعقاب فض اعتصام رابعة، وبينما أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يستعدون الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ويطالبون الأسطول الأمريكي بحصار مصر خرج البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الذي تحل اليوم الذكرى التاسعة لرحيله عن عالمنا وقال في لقاء له بإحدى القنوات الفضائية: "المتغطى بأمريكا عريان، وأن أحدًا لم يسمع صوتها بعد حرق 100 كنيسة مصرية بعد أحداث فض اعتصام رابعة ومن مقولاته أيضا الأشهر التي يرددها المسلمين قبل المسيحيين:"مصر ليست وطنا نعيش فيه إنما وطن يعيش فينا".وفي كتابه "حكايات العمر كله" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية يكشف الفنان سمير صبري كواليس اللقاء الذي أجراه مع البابا شنودة خلال برنامجه "النادي الدولي"، لافتًا إلى التوتر الذي شعر به وهو مقدم على هذه المقابلة، وكيف أن البابا شنودة بحدسه شعر بقلق صبري فقال له: "أستاذ سمير، فيه حاجات كثيرة مشتركة بيننا، أنا خريج كلية الآداب دفعة 47 قسم تاريخ، وأنت آداب قسم إنجليزي، أنا تخرجت في جامعة القاهرة وأنت من جامعة الإسكندرية البلد الجميلة التي أحبها جدا مثلك٬ أنت تجيد اللغة الإنجليزية كأحد أبنائها وأنا تعلقت بها جدا من أخي روفائيل الذي كان يدرس اللغة الإنجليزية أنت تتحدث اللغة الإنجليزية كأهلها وأنا في بعض الكلمات أنطقها صعيدي شوية.يوضح صبري: ضحكت معه واكتشفت منذ اللحظة الأولي أنني أمام صاحب دعابة راقية جدا٬ وروح مرحة وأحسست نحوه بأبوة نادرة، شخصية لا تستطيع أن تقاوم أن تحبها وتحترمها فورا٬ واستطاع سيدنا أن يذيب الجليد بيننا٬ وبدأت أمارس مهنتي واكتشفت من حديثي معه أنه صاحب كاريزما عالية نادرة٬ تتسم بالبساطة الشديدة٬ عاشق الثقافة وللشعر قديمه وحديثه.سألته: ما أجمل قراءات في الشعر الحديث؟فقال: التراشق الشعري البديع بين شوقي وحافظ إبراهيمصبري: شوقي أم حافظ٬ من هو مثلك الأعلي في البلاغة؟البابا شنودة: مثلي الأعلي في البلاغة والفصاحة هو السياسي المصري الكبير مكرم عبيد باشا٬ من أقطاب ثورة 19 وهو في رأيي أحد أهم الفصحاء المعدودين في تاريخ مصر الحديث٬ بل هو من عظماء تلك الفترة المهمة في معركتنا مع الاستعمار البريطاني٬ ومعه طبعا سعد باشا زغلول ومصطفي النحاس.وعن انتماءه لحزب الوفد أوضح: أنا دمي وروحي لكل الأحزاب التي تخدم مصر الغالية٬ هل تعلم أنا مكرم باشا كان يحفظ كثيرا من آيات القرآن الكريم٬ حبا في لغته ومعانيه المعجزة٬ وأنا أيضا مثله أعشق القرآن الكريم وأستشهد بالكثير من آياته في أحاديثي٬ وفي المقالات التي كنت أكتبها بعنوان "أخلاقنا" عندما كنت صحفيا ناشئا.ويواصل صبري أسئلته: سيدنا أديب وشاعر ومفكر سياسي ورجل دين؟البابا شنودة: تقصد سبع صنايع يا أستاذ سمير٬ زيك يعني ما أنت ممثل ومذيع ومغني وإعلامي٬ عايز نصيحة مني اقرأ دائما "قل أعوذ برب الفلق" علشان ربنا يحفظك من الــ PHD.سمير: PHD؟ تقصد الدكتوراه يا سيدنا؟ دي أمنية عمري إني أحققها.وضحك البابا شنودة وقال: المقصود بالـPHD ليس الدكتوراه إنها اختصار لجملة PULL HIM DOWN يعني بالترجمة الحرفية "اطرحه أرضا" أو أنزله من مكانه اللي هو فيه وهذا هو شعار أعداء النجاح في بلدنا٬ الذين يحاولون دائما هدم الناجحين٬ بدلا من محاولة معرفة سر نجاحهم وتفوقهم ليكونوا مثلهم.