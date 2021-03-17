أسعار فوانيس رمضان 2021 وأشكاله الجديدة وسعر الزينة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:19 م
شيماء دهبطباعة
يحرص التجار مع قرب بداية شهر رمضان الكريم على طرح عدد كبير من الفوانيس المختلفة في الأشكال والألوان، بصورة متعددة لتتناسب مع كافة الأذواق حيث يحرص الجميع على اقتناء الفانوس داخل المنزل كقطعة ديكورية لا يمكن الاستغناء عنها، ما جعلنا نرصد أسعار فوانيس رمضان 2021 في هذا التقرير.
- سعر الفانوس الخشب
يتراوح سعره ما بين 15 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا.
- سعر فانوس رمضان الخيامية
هذا النوع من أنواع فوانيس رمضان يبدأ سعره من 20 جنيهًا وحتى 70 جنيهًا.
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- سعر الألعاب الرمضانية
تبدأ من 45 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.
- سعر الفانوس المعدن
يبدأ من 40 جنيهًا وحتى 300 جنيه حسب الحجم والشكل والأطوال
- الفوانيس المستوردة
الفوانيس المستوردة على هيئة بن تن أو أيا أشكال كرتونية للأطفال يتراوح أسعارها ما بين 50 إلى 60 جنيه
- الفانوس الخرز
حيث يتم تصنيعه من قبل ربات البيوت صناعة يدوية يبلغ سعره من 50 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.
أسعار فوانيس رمضان 2021
وفي هذه السطور نوضح أسعار فوانيس رمضان 2021 وأشكاله الجديدة.
- أسعار فانوس رمضان 2021 اللعبة على هيئة شكل الفانوس
يتراوح سعر هذا الفانوس من 18 جنيهًا إلى 50 جنيهًا بحسب الحجم والشكل الخاص به.
يتراوح سعر هذا الفانوس من 18 جنيهًا إلى 50 جنيهًا بحسب الحجم والشكل الخاص به.
- سعر الفانوس الخشب
يتراوح سعره ما بين 15 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا.
- سعر فانوس رمضان الخيامية
هذا النوع من أنواع فوانيس رمضان يبدأ سعره من 20 جنيهًا وحتى 70 جنيهًا.
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سعر زينة رمضانمن أربعة جنيهات بالنسبة للزينة ولكن أسعار أحبال النور تبدأ من 20 جنيهًا بحسب النوع لو كان ليزر أو ليد، وتصل سعر ستارة النور الشبكة إلى 300 جنيه.
- سعر الألعاب الرمضانية
تبدأ من 45 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.
- سعر الفانوس المعدن
يبدأ من 40 جنيهًا وحتى 300 جنيه حسب الحجم والشكل والأطوال
- الفوانيس المستوردة
الفوانيس المستوردة على هيئة بن تن أو أيا أشكال كرتونية للأطفال يتراوح أسعارها ما بين 50 إلى 60 جنيه
- الفانوس الخرز
حيث يتم تصنيعه من قبل ربات البيوت صناعة يدوية يبلغ سعره من 50 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.