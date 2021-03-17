بـ180 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع شبكات ومحطات رفع مياه الصرف الصحى بسوادة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تنفيذ مشروع شبكات ومحطات رفع مياه الصرف الصحي بقرية سوادة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والمقام بتكلفة 180 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء القرية والقرى المجاورة لها.واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه بدأ العمل في تنفيذ مشروع شبكات ومحطات رفع مياه الصرف الصحي بقرية سواده في يناير 2021م ومن المقرر الانتهاء منه نهاية يونيو 2022م حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 40%، ويضم المشروع 3 محطات رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول 17 كم وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد.وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة المستمرة مع الشركة المسند لها تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإلزام العاملين بالموقع بارتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة فاقوس ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بتكلفة إجمالية بتكلفة 2 مليار و161 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات، مؤكدًا حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.