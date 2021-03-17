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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس متهم بقتل والده بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:13 م
حبس متهم
حبس متهم
سارة الوردانى
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قررت النيابة العامة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس المتهم بقتل والده بـ 5 طعنات بسبب خلافات على الميراث، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى منيا القمح المركزي، "ربيع ا" 65 سنة، مُقيم بعزبة النقطة بمركز منيا القمح "جثة هامدة"، متأثرًا بعدة طعنات بالرقبة والصدر.

وتبين وقوع مشادة بينه وبين نجله، بسبب خلافات حول الميراث، وأن المجني عليه لديه 6 فتيات والمتهم ولد وحيد، وأن الأب اشترى منزلًا للمتهم وتحمل تكاليف نفقات زواجه، ومنحه قطعة أرض، إلا أن الابن باع الأرض وجزء من المنزل، وحين وصل نبأ البيع للمجنى عليه، قرر الوالد تقسيم الأرض بينه وبين شقيقاته ومنح ملكية الأرض لأبناء نجله حتى لا يبيعها، فوقعت بينهما مشادة، تطورت إلى مشاجرة بمقتل الأب على يد نجله.

وتمكنت قوة من مباحث منيا القمح، من ضبطه، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.

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