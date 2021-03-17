رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها في مصر».. ندوة علمية بجامعة المنوفية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:13 م
ندوة علمية بجامعة
ندوة علمية بجامعة المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
نظم صباح اليوم مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة المنوفية بالتعاون مع نقابة المهندسين بالمنوفية ندوة علمية حول "نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها في مصر" وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية.

أكد الباجوري في كلمته حرص جامعة المنوفية على المشاركة في مختلف خطط الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وايضا مبادرات رئيس الجمهورية في تنمية الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ومن هذا المنطلق يسعى قطاع خدمة المجتمع على تنمية البيئة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتوعية المواطنين باستغلال الطاقة الشمسية في ترشيد الاستهلاك وتعميم استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لكونها طاقة نظيفة ومتجددة، مشيرا إلى تمتع مصر بشمسها الساطعة القوية طوال العام كما دعا الباجوري بتضافر جهود أساتذة الجامعة من كليات العلوم والهندسة ونقابة المهندسين في استغلال هذه الطاقة بأقل تكلفة.

أعرب الدكتور شبل ضحا عن سعادته بالتعاون مع جامعة المنوفية في تطبيقات الطاقة الشمسية وتحويلها إلي طاقة كهربية وتعميم استخدام نظم الطاقة الشمسية في مختلف المجالات وضرورة تضافر الجهود في مختلف التخصصات للوصول إلى مجتمعات واعية بأهمية الطاقة المتجددة وتطبيقاتها واستخداماتها والسعي وراء تسهيل استغلال هذه الطاقات.

وأشار الدكتور مجدي ابوغزالة مدير مركز الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة إلي أن مركز الخدمة العامة يعمل علي تعميم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في تنمية المجتمع وترشيد الاستهلاك باعتبارها طاقة نظيفة ومتجددة.

تحدث الدكتور صلاح عرفة أستاذ وخبير التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية حول السعي من أجل تحويل المجتمعات الي مجتمعات ١٠٠٪ طاقة متجددة ومجتمعات قادرة مشيرا إلى أن معنى الاستدامة الذي يختصر بعمل الصف الاول الي جانت الصفوف الثانية والثالثة والرابعة مع تدريب الأطفال باعتبارهم هم مستقبل الأوطان، مؤكدا أن التربية والتعليم والتدريب الجيد بالإضافة الي الحوار الحر والمشاركة هم أهم عوامل النجاح وتنمية المجتمعات.

وتناولت الدكتورة عبلة جادوا عضو اللجنة العلمية واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة بنقابة المهندسين حول الألواح الشمسية والخلايا الشمسية والمحطات الشمسية وكيفية تنفيذها على أسطح المنازل كما تحدثت عن التقنيات الجديدة منها الألواح الشمسية المزدوجة وغيرها من أنواع الألواح المختلفة.

وتطرق الدكتور حاتم الرومي خبير الطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة MMM في حديثه عن دمج التوربينات مع الخلايا الشمسية كما تحدث عن تطبيقات الطاقة الشمسية في قرية البسايسة الجديدة والمشروع المستقبلي في جنة الوادي في الوادي الجديد، وعلى هامش الندوة تم تبادل الدروع حيث قدم الدكتور عبدالرحمن الباجوري درع الجامعة إلى الدكتور شبل الذي قدم درع نقابة المهندسين أيضا إلى الباجوري مع تقديم شهادات التقدير إلى المشاركين في الندوة.
«نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها في مصر».. ندوة علمية بجامعة المنوفية
«نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها في مصر».. ندوة علمية بجامعة المنوفية
«نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها في مصر».. ندوة علمية بجامعة المنوفية
«نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها في مصر».. ندوة علمية بجامعة المنوفية

موضوعات متعلقة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

لا تكتشف بـ«PCR».. سلالة جديدة من كورونا تظهر فى فرنسا

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. ما كان يدبر فى الخفاء!

إصدارات وأسعار هيئة الكتاب في 12 شهر

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر