«نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها في مصر».. ندوة علمية بجامعة المنوفية

نظم صباح اليوم مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة المنوفية بالتعاون مع نقابة المهندسين بالمنوفية ندوة علمية حول "نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها في مصر" وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية.أكد الباجوري في كلمته حرص جامعة المنوفية على المشاركة في مختلف خطط الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وايضا مبادرات رئيس الجمهورية في تنمية الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ومن هذا المنطلق يسعى قطاع خدمة المجتمع على تنمية البيئة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتوعية المواطنين باستغلال الطاقة الشمسية في ترشيد الاستهلاك وتعميم استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لكونها طاقة نظيفة ومتجددة، مشيرا إلى تمتع مصر بشمسها الساطعة القوية طوال العام كما دعا الباجوري بتضافر جهود أساتذة الجامعة من كليات العلوم والهندسة ونقابة المهندسين في استغلال هذه الطاقة بأقل تكلفة.أعرب الدكتور شبل ضحا عن سعادته بالتعاون مع جامعة المنوفية في تطبيقات الطاقة الشمسية وتحويلها إلي طاقة كهربية وتعميم استخدام نظم الطاقة الشمسية في مختلف المجالات وضرورة تضافر الجهود في مختلف التخصصات للوصول إلى مجتمعات واعية بأهمية الطاقة المتجددة وتطبيقاتها واستخداماتها والسعي وراء تسهيل استغلال هذه الطاقات.وأشار الدكتور مجدي ابوغزالة مدير مركز الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة إلي أن مركز الخدمة العامة يعمل علي تعميم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في تنمية المجتمع وترشيد الاستهلاك باعتبارها طاقة نظيفة ومتجددة.تحدث الدكتور صلاح عرفة أستاذ وخبير التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية حول السعي من أجل تحويل المجتمعات الي مجتمعات ١٠٠٪ طاقة متجددة ومجتمعات قادرة مشيرا إلى أن معنى الاستدامة الذي يختصر بعمل الصف الاول الي جانت الصفوف الثانية والثالثة والرابعة مع تدريب الأطفال باعتبارهم هم مستقبل الأوطان، مؤكدا أن التربية والتعليم والتدريب الجيد بالإضافة الي الحوار الحر والمشاركة هم أهم عوامل النجاح وتنمية المجتمعات.وتناولت الدكتورة عبلة جادوا عضو اللجنة العلمية واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة بنقابة المهندسين حول الألواح الشمسية والخلايا الشمسية والمحطات الشمسية وكيفية تنفيذها على أسطح المنازل كما تحدثت عن التقنيات الجديدة منها الألواح الشمسية المزدوجة وغيرها من أنواع الألواح المختلفة.وتطرق الدكتور حاتم الرومي خبير الطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة MMM في حديثه عن دمج التوربينات مع الخلايا الشمسية كما تحدث عن تطبيقات الطاقة الشمسية في قرية البسايسة الجديدة والمشروع المستقبلي في جنة الوادي في الوادي الجديد، وعلى هامش الندوة تم تبادل الدروع حيث قدم الدكتور عبدالرحمن الباجوري درع الجامعة إلى الدكتور شبل الذي قدم درع نقابة المهندسين أيضا إلى الباجوري مع تقديم شهادات التقدير إلى المشاركين في الندوة.