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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع كفاءة الطريق المار أمام الموقف العمومى ومستشفى شريف عمر بفاقوس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:08 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق المار أمام الموقف العمومي ومستشفى شريف عمر بمدينة فاقوس بطول 540 متر وعرض 8 أمتار والمقام بتكلفة 5 ملايين جنيه لكونه يمثل محورًا مروريًا هامًا يربط بين شارع الإنتاج وطريق فاقوس الحسينية، فضلًا عن فك الاختناقات المرورية بالمنطقة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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