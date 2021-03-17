بـ25 مليون جنيه.. إنشاء نفقي المشاة أسفل السكة الحديد بأبو كبير وههيا

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية أعمال إنشاء نفق مشاه أسفل السكة الحديد بمدينة أبو كبير والمُقام بتكلفة مبدئية 15 مليونا و780 ألف جنيه، حيث يعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين منطقة السوارس ووسط البلد ومجلس المدينة وللمساهمة في فك الإختناقات المرورية بالمنطقة ولتفادي حوادث القطارات وحفاظًا على أرواح المواطنين.واطمأن المحافظ من حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير على معدلات الأداء ونسب التنفيذ في المشروع، والتي وصلت إلى 30% بعد أن تم الانتهاء من تذليل كافة العقبات التي تعيق تنفيذ المشروع، ليسهم في خلق محاور مرورية جديدة، ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة أبو كبير.كما حرص محافظ الشرقية على تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بنفق المشاة أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا والمقام بتكلفة 9 مليون و500 ألف جنيه، حيث بلغت تنفيذ الأعمال 65%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة نهاية يونيو 2021.وشدد المحافظ على الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالنفق للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليُساهم وبشكل كبير في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات لهم.