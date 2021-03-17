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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياة الصرف الصحي تغرق فناء مدرسة بزفتي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:05 م
مدرسة الشهيد أشرف
مدرسة الشهيد أشرف ماهر
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تعاني مدرسة "الشهيد أشرف ماهر الشناوي" الإبتدائية، بقرية دمنهور الوحش، التابعة لإدارة زفتي التعليمية بالغربية، من غرق الفناء جراء تسرب مياه الصرف الصحي.

وتقدم الأهالي بشكاوى عديدة دون استجابة، فيما تبين تدهور شبكات الصرف الصحي بشوارع القرية التي تم إدراجها مؤخرًا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال رجب موافي، أحد أولياء الأمور، إن مباني وفصول المدرسة تعاني من غرق مستمر في مياه الصرف الصحي، مضيفًا: "تشبعت بمياه أضرت بالإنشاءات الهندسية ما يهدد أرواح التلاميذ".

وأوضح أنهم يعانون من طفح المياه داخل فناء المدرسة، منذ أكثر من شهرين دون تحرك، رغم ان المدرسة حديثة وعمرها عشر سنوات فقط.

من ناحيته، قال المهندس محمد سراج، رئيس مجلس مدينة زفتي، في تصريح خاص لـ "الدستور" إن انخفاض مستوى سطح المدرسة أقل من الشارع، وتسريب بالخزانات المحمودة بالمدرسة هو ما يتسيب تجميع مياه الصرف داخل المدرسة وذلك حسب تقرير لجنة هيئة الابنية التعليمية حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة التعليمية بزفتي ومجلس المدينة توجهت إلى المدرسة، وتم إدراجها بالصيانة ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي ستقوم بجميع اعمال القرية.

وأضاف سراج، أنه وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط المياه المتجمعة يوميًا حفاظًا علي الاطفال من انتشار الامراض، موجهًا شكره لـ"الدستور" علي إلقاء الضوء علي القري التي تحتاج إلي أعمال كثيرة.

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