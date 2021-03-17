الاتحاد الروسي: لقاح «سبوتنيك V» لديه كل الفرص لاعتماده في أوروبا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" يحظى بشعبية كبيرة ولديه كل الفرص للموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.وقالت ماتفينكو، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، "لدى اللقاح الروسي كل الفرص للتصديق عليه في الاتحاد الأوروبي".. مشيرة إلى أن الطلب على اللقاح يزداد كل يوم وأن رؤساء الدول يتصلون ويطلبون من روسيا إرسال اللقاح.وكان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، قد رحب في 4 مارس الجاري ببدء المراجعة التدريجية للوكالة الأوروبية للأدوية لملف تسجيل لقاح" سبوتنك V"، مؤكدا تزويد وكالة الأدوية الأوروبية بجميع البيانات اللازمة عن اللقاح.وأشار إلى أن هذا اللقاح تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل أكثر من 50 دولة في العالم.