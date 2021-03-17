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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1725 مواطنا بقرية أبو سيدهم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:04 م
صحة المنيا
صحة المنيا
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، على مدار يومين، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1725 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 305 حالات جراحة، 464 حالة أطفال، 274 باطنة، 105 قلب، 222 جلدية، 96 نساء، 37 تنظيم أسرة، 82 أسنان، بالإضافة لإجراء 117 تحليل مختلف، وإجراء 27 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 آشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 159 مترددا، وتم خلع أسنان 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 37 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 96 مترددا من خلال 12 عيادة متنقلة.

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