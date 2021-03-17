صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1725 مواطنا بقرية أبو سيدهم

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1725 مواطنا بقرية أبو سيدهم
الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:04 م
المنيا ـ على حسينطباعة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، على مدار يومين، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1725 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 305 حالات جراحة، 464 حالة أطفال، 274 باطنة، 105 قلب، 222 جلدية، 96 نساء، 37 تنظيم أسرة، 82 أسنان، بالإضافة لإجراء 117 تحليل مختلف، وإجراء 27 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 آشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 159 مترددا، وتم خلع أسنان 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 37 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 96 مترددا من خلال 12 عيادة متنقلة.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، على مدار يومين، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1725 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 305 حالات جراحة، 464 حالة أطفال، 274 باطنة، 105 قلب، 222 جلدية، 96 نساء، 37 تنظيم أسرة، 82 أسنان، بالإضافة لإجراء 117 تحليل مختلف، وإجراء 27 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 آشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 159 مترددا، وتم خلع أسنان 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 37 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 96 مترددا من خلال 12 عيادة متنقلة.