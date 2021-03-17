في «المرقة والإندومي والسناكس».. «الملح الصيني» سُمّ على مائدة المصريين

في نهاية 2020 أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بيانًا يتضمن أكثر من 100 مادة كيميائية تدخل فى تصنيع المنتجات الغذائية على أنها مواد مسرطنة، وضمت قائمة المواد monosodium glutamate «جلوتامات أحادي الصوديوم» أو الملح الصيني، وهو مركب كيميائي له الصيغة C5H8NNaO4 ويكون على شكل بلورات بيضاء، وهو ملح الصوديوم الأحادي لحمض الجلوتاميك، ويستخدم كمضاف غذائي، ويسمى أيضاE621، ويقوم مصنعو الأطعمة الصناعية بتسويق واستخدامه كمحسن للنكهة نظرًا لأنه يقوم بموازنة ومزج وتقريب الإحساس الكلي للمذاقات الأخرى، ولكن لماذا تصنفه بعض الدول كمادة سامة؟!.محمود عمرو رئيس المجلس القومي للسموم، أكد أن تلك المادة خطيرة جدا وهناك بعض الدول التي تصنفها كمادة مسرطنة لأنها تسبب السرطان بنسبة كبيرة تصل إلى 45% لمن يتناولها بشكل دائم، ويحظر استخدامها بأي كمية لخطورتها ودرجة احتوائها على مواد كيميائة تصل 134 مادة كيميائية حتى تستطيع أن ترفع المذاق وتعطي الطعم المراد الوصول له.وأضاف لـ«الدستور» أنه بالنسبة لدرجة السموم في تلك المادة فهي تؤثر على المخ بالدرجة الأولى، فتشل تلك المادة المخ عندما تصل إلى درجة معينة ويتوقف عن إسال إشارات الحركة أو الرؤية نتيجة مادة سامة تخللت إليه أوقفت خلاياه، وتؤثر أيضًا على ضغط الدم فترفعه بدرجات هائلة ما يجعل من يأكل مادة غذائية بها تلك المادة بشكل دوري معرض لمرض الضغط المزمن بالتأكيد، تلك المادة تستطيع رفع ضغط الأنسان في أقل من ثواني من تناولها.منتشرة في كثير من الأغذيةشيرين علي زكي طبيبة التغذية أكدت لـ«الدستور» أن المواد الغذائية التي يستخدم بها تلك هي جميع المنتجات التي تحتاج إلى مكسبات طعم وتكون مكتوبة على مكونات المعلبات وتسمى «e621» وعلى كل من يشتري منتج معلب أن يفحص المكونات وإن كانت هذه المادة بها لا يستخدم هذا المنتج لأنه منتج سام ويؤثر بدرجة كبيرة على الأطفال والحوامل بحيث أنه يرفع إنزيمات الحساسية للأطفال فيكبر الطفل ولدية أكثر من حساسية طعام تؤثر على حياته وترفع ضغط الحامل بدرجة كبيرة وتساعد في موت الجنين في بطن الأم لوصول المواد الكيميائية للجنين.وأضافت أن منتج "مرقة الدجاج" يحتوي على تلك المادة بكثرة و"البسطرمة" ورقائق البطاطس المباعة في الأسواق ومنتجات "سناكس" المغلفة في الأكياس وبعض معلبات التونة تحتوي على تلك المادة والشعرية المقلية وسريعة التحضير الأكثر بيعًا في الأسواق المصرية التي تحتوي على الطعم والتوابل، تخيل أن يكون أكثر من 100 مادة كيميائية يدخلون جسمك وجسم أبنائك، ليس مجرد خطر عادي، أطعمة تعرضك لمرض السرطان بدل من أن تمدك بالفيتامينات تضرك بنسبة أكبر من نفعها.على الأمهات أن تكون أكثر حرصًاإبراهيم عبدالحكيم طبيب التغذية العلاجية تحدث لـ«الدستور» عن مخاطر تلك المادة قائلًا: في الآونة الأخيرة تم تصنيف أكثر من 100 مادة كمواد مسرطنة نتيجة لأبحاث أولية، ولكن نحتاج لأكثر من 10 سنوات لإثبات فعاليتها قطعًا، ولكن علينا أن لا ننتظر حتى يكون وباء أو تصيب تلك المادة آلالاف من المواطنين وكانت تلك المادة من ضمن تلك المواد، ونعرف هذه المادة أنها التي توضع مباشرًة على مكسبات الطعم وخاصة "الطعم المركز" الذى يعطي طعم ورائحة معينة وأيضًا يوضع على علب الصلصة المركزة ومكعبات التوابل والنكهات والمنتجات مجهولة المصدر التي تعطي طعما ورائحة.وأضاف عبدالحكيم، أن تلك المادة تتغلل مباشرة إلى المخ وتسبب تليف في الخلايا على المدى البعيد وتسبب مشاكل في الذاكرة والتركيز عند الأطفال وترفع الضغط عند كبار السن، وتلك المواد أيضًا تضعف المناعة بشكل كبير مما يؤثر في هذه الأونة على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نحن نبحث عن ما يرفع المناعة لا ما يضعفها فعلى الأمهات أن تكون أكثر حرصًا وتبحث في المكونات قبل شراء المعلبات.