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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

30 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الصناعات الإبداعية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:03 م
الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي
جمال عاشور
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حدد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أخر موعد للتقدم لمسابقة «الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافية»، يوم 30أبريل المقبل 2021، والتي كان قد أعلن عنها المجلس من قبل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتبلغ قيمة الجائزة 25000 ألف جنيه للجائزة الأولى، و15000 ألف جنيه للجائزة الثانية، و10000 للجائزة الثالثة.

وتتمثل الشروط المسابقة في:
-أن يتقدم المتسابق في إحدى الحرف اليدوية الآتية:-
"الخرط على الخشب وصناعة المشربيات – الطرق على النحاس – صناعة السجاجيد اليدوية – الخيامية – الخزف والصناعات الجلدية – صناعة السلال من جريد النخل – أعمال فنية بالزجاج المعشق – التطعيم "التكفيف بالصدف" وغيرها من الحرف الأخرى.
- يُقدم المتسابق أربع صور تفصيلية عن إنتاجة وإرجاء تقديمة إلى أن يٌطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.
- ألا يتقدم المتسابق بإنتاجه لمسابقات أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس الإنتاج في أي مسابقة أخرى.
- على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء إستمارة المسابقة وتسليم: «سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي- خطاب بنكي برقم الحساب- أوإرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية - الأوبرا- الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات".

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