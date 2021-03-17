تداول 23 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد

ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت اليوم الأربعاء، دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان - أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن، بينما تتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتي حاويات، بينما تتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر وصول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.وأشار البيان إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.