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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 23 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:01 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
أ ش أ
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ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت اليوم الأربعاء، دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان - أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن، بينما تتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتي حاويات، بينما تتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر وصول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأشار البيان إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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