«الصحة» تطلق المرحلة الثانية من «أيامنا أحلى» لتنظيم الأسرة 21 مارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن إطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية الموسعة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي"، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، 21 حتى 25 مارس الجاري، على مستوى 9 محافظات (الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط)، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الإخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وإخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ضمن مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.