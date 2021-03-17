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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة بلطيم: استمرار رفع بقايا تجمعات المياه الجوفية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:00 م
رفع بقايا تجمعات
رفع بقايا تجمعات المياه الجوفية
عمرو الشامي
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شدد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، على ضرورة استمرار رفع بقايا المياه الجوفية بالمناطق المنخفضة، كما شدد بسحب ورفع المياه بسيارات وجرارات الكسح، فضلًا عن مضخات ومواتير سحب المياه، عبر خطوط من المواسير البلاستيك، مع استمرار عمل الغواطس الكهربائية للقضاء على تجمعات وتراكمات المياه.

كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى لأعلى مستويات الخدمات لحماية البيئة والفرد من التلوث بكل القرى.

فيما تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الوحدات المحلية للقرى والمدينة لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والتطهير والتعقيم، وأيضا متابعة تنفيذ المشروعات التنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار خطة المركز فى هذا الشأن، والتى يستمر تنفيذها على فترات عمل صباحية ومسائية من خلال فرق عمل للنظافة والتجميل والصيانه وأعمال الكهرباء.

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