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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:59 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 53 من المتدربين على المنهج المطور لريادة الأعمال والابتكار، والتوجيه والإرشاد، لمدرسي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بجانب ممثلين من ديوان عام المحافظة، وذلك في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبدعم من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT" الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

حضر اللقاء، ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt، والدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة.

وجه المحافظ، الشكر لفريق العمل القائم على التدريب، مؤكدًا أن تكليفات القيادة السياسية هي ضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.

أكد المحافظ على ضرورة دعم فكر العمل الحر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض المحافظة، والتي تساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن فعاليات الأسبوع ستختتم بملتقى توظيفي للشباب غدًا الخميس 18 مارس، والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، وسيضم الملتقي مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا، بجانب شركات القطاع الخاص، والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني

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