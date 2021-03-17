محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني

محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:59 م
المنيا ـ على حسينطباعة
كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 53 من المتدربين على المنهج المطور لريادة الأعمال والابتكار، والتوجيه والإرشاد، لمدرسي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بجانب ممثلين من ديوان عام المحافظة، وذلك في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبدعم من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT" الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
حضر اللقاء، ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt، والدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة.
وجه المحافظ، الشكر لفريق العمل القائم على التدريب، مؤكدًا أن تكليفات القيادة السياسية هي ضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.
أكد المحافظ على ضرورة دعم فكر العمل الحر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض المحافظة، والتي تساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن فعاليات الأسبوع ستختتم بملتقى توظيفي للشباب غدًا الخميس 18 مارس، والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، وسيضم الملتقي مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا، بجانب شركات القطاع الخاص، والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبدعم من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT" الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
حضر اللقاء، ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt، والدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة.
وجه المحافظ، الشكر لفريق العمل القائم على التدريب، مؤكدًا أن تكليفات القيادة السياسية هي ضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.
أكد المحافظ على ضرورة دعم فكر العمل الحر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض المحافظة، والتي تساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن فعاليات الأسبوع ستختتم بملتقى توظيفي للشباب غدًا الخميس 18 مارس، والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، وسيضم الملتقي مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا، بجانب شركات القطاع الخاص، والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني
محافظ المنيا يكرم المتدربين في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني