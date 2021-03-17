رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جدل في «تضامن النواب» حول تحديد سن المعاش

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:55 م
عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، جدلًا واسعًا حول تعريف ما هو المسن وكبير السن والوارد بالمادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع القانون حقوق المسنين المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 برلمانيًا، لينتهى إلى أن كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى.

كان هناك رأيان حول (سن المسن)، أولهما عبر عنه مستشار وزيرة التضامن عُمر القمارى، وذلك بتعريف المسن أنه "كل مواطن مصرى بلغ سن الإحالة للمعاش وفقا لقانون التأمينات والمعاشات"، فيما استقر الرأى الثانى إلى الإبقاء على ما ورد بمشروع القانون بأن يكون هو من بلغ 65 عاما.

ويهدف القانون - حسب المادة الأولى- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

موضوعات متعلقة

لينك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. ما كان يدبر فى الخفاء!

إصدارات وأسعار هيئة الكتاب في 12 شهر

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر