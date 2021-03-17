تشميع صيدلية بدون ترخيص بقرية المنير بمشتول السوق

أوضح أحمد محمد عطية مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام أن اللجان المشكلة لتفقد الأسواق والتفتيش عليها قامت بالمرور على صيدلية الدكتورة "م أ" بقرية المنير التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، وخلال تفتيشها تبين عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة، وتم ضبط أشخاص تمارس مهنة الصيدلة والطب بدون ترخيص مزاولة المهنة وقيامهم بالكشف الطبي على بعض المرضي والتغيير على الجروح وعمل جلسات تنفس صناعي لهم.وأضاف مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام أنه تم ضبط حوالي 70 ألف صنف دواء مخالف ما بين ( قرص كبسولة عبوة مستحضرات تجميل ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر رقم 3800 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مشتول السوق وتشميع الصيدلية بكامل محتوياتها مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.