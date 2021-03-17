اختتام برنامج تدريب العائدين من الخارج على إنشاء مشروعاتهم ببني سويف

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن انتهاء البرنامج التدريبي في مجال ريادة الأعمال، والذي نفذته المديرية تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بقاعة التدريب بمديرية الشباب والرياضة.وأضافت المديرية، أن ذلك البرنامج يأتي في إطار مساعدة العائدين من الخارج بسبب جائحة كورونا، في عمل مشروعات صغيرة في مجال ريادة الأعمال، بحضور الدكتور محمد أنور، وكيل القوى العاملة، ومحمود باسل، مدير التشغيل بقوى عاملة بني سويف، ومنتصر رشدي، رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع بني سويف، وعلي متولي مدير إدارة الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات.