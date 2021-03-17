فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتراخيص المصانع الصيدلية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء فاعليات البرنامج التدريبي الخاص بالتعرف على الإجراءات الخاصة بتراخيص مختلف أنواع المصانع والتعريف عن أنواع المختلفة التي تشرف الهيئة عليها، مع تطبيق إجراءات التصنيع الجيد لها بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يقدم البرنامج نبذة عن ممارسات التصنيع الجيد الخاصة بالتراخيص.وأوضحت الهيئة أن البرنامج سيستمر لمدة 3 أيام متتالية بداية من الأحد 28 وحتى 30 مارس الجاري، بمقرها بالمعادي، مع إتاحة الحضور "أونلاين".