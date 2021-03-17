المفوضية الأوروبية تلوح بتشديد شروط تصدير اللقاحات ضد كورونا

لوحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بتشديد شروط تصدير اللقاحات ضد كورونا، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل.وفي سياق متصل، كان قد اعترف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، الأحد الماضي، أن الاتحاد الأوروبي ارتكب عددًا من الأخطاء عند طلب اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.وقال تيمرمانز في مقابلة مع صحيفة "تاغيسبيغل" الألمانية: "صحيح.. تم ارتكاب أخطاء عند طلب اللقاحات من قبل كل من بروكسل والدول الأعضاء".في الوقت نفسه، دعا تيمرمانز إلى إجراء تقييم نهائي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في أعقاب الوباء، وقال: "أنا على استعداد لإجراء تقييم في نهاية الوباء. وبعد ذلك سنكون قادرين على رؤية الخطأ الذي ارتكبناه وما فعلناه بشكل صحيح".