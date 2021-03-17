التعليم العالي: انطلاق مشروع بحثي «مصري-بريطاني» لتحلية المياه بالطاقة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث، حول انطلاق مشروع بحثي صناعي (مصري- بريطاني) بالتعاون بين المركز القومي للبحوث وجامعة برمنجهام بريطانيا، وبمشاركة شركة "أجيسكو"؛ لإنشاء وحدة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة بتمويل من صندوق "نيوتن-مشرفة".ويهدف المشروع إلى تطوير ونقل تكنولوجيا حديثة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة وتوطينها وتصنيعها في مصر بما يخدم الأهداف القومية لتوفير المياه.جدير بالذكر أن المشروع يضم فريق بحثي من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسام الناظر، الأستاذ بقسم الكيمياء الضوئية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية، وفريق بحثي من جامعة برمنجهام ببريطانيا برئاسة فيليب دافيدذ، وبمشاركة شركة أجيسكو برئاسة هاني بركات.