الألعاب الإلكترونية.. خطر الإدمان يحيط بالأطفال والمراهقين

لم يعد الإدمان ينتشر بصوره المعهودة في الوقت الحالي، فلم ينحصر في إدمان المخدارت مثل الهيروين وغيره، ولكن أصبح هناك أشياء آخرى تحقق نوعًا من الإدمان، لا سيما لدى الشباب والمراهقين، وربما تكون أخطر من إدمان المخدارت العادية.أحد تلك الأنواع هي إدمان الألعاب الإلكترونية، والتي يقبع داخلها الشباب والأطفال أيضًا ساعات طويلة، دون أن يكون لهم القدرة على إنهائها أو الخروج منها، فيتحول التعلق بها إلى حد المرض والإدمان والذي لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات.واتساقًا مع ذلك، فقد أكدت ممثلة وزارة الصحة والسكان الدكتورة ولاء حسني، أن هناك أضرارًا نفسية يتعرض لها الأطفال بسبب الألعاب الإلكترونية تصل إلى حد إدمان هذه الألعاب، ويكون لها أعراض الانسحاب، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من أجل حظر الألعاب الإلكترونية العنيفة مثل "بابجي".وقالت ممثلة وزارة الصحة: إن السنوات الـ10 الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الألعاب الإلكترونية، ويزداد استخدامها بين الشباب لا سيما المراهقين والأطفال، ووصلت ذروتها بشكل خاص خلال العام الأخير فى أعقاب انتشار فيروس كورونا والتزام الكثير من المواطنين منازلهم.وحذرت ممثلة الصحة من أن هذه الألعاب تسبب حالة إدمان حقيقية للمراهقين والأطفال تجاهها، وهي ألعاب تؤثر بشكل جدي على الصحة النفسية، حيث تسبب حالات توتر وقلق واكتئاب، إضافة إلى تنمية العنف فيصبح العنف وكأنه شيء عادي في الحياة الواقعية مع الوقت، مثل بابجي وغيرها.وبالفعل هناك أطفال وشباب مراهقين يقضون ساعات طويلة في عالم تلك الألعاب الإلكترونية، والتي تؤدي بهم إلى حالة من الإدمان المستمر، وتحدثت "الدستور" مع بعض أولياء أمور ضحايا الألعاب الإلكترونية التي زادت خطورتها مؤخرًا.همسة محمود، عشرينية، إحدى أولياء الأمور التي تحول ابنها إلى مدمن للألعاب الإلكترونية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، قالت: "من كتر الزهق في فترة الحظر بدأ استخدامه لكل الأجهزة يزيد بشكل مش طبيعي ومش بيرضى يرتاح منه قلت أهي حاجة تشغله".وأضافت: "لكن فجأة بقى يقضي 24 ساعة عليه، لدرجة إنه ممكن لا ياكل ولا ينام بسببه خصوصًا لعبة بابجي، اللي أصبح مدمن عليها بشكل كبير، ومعرفتش أتصرف غير لما روحت لدكتور أطفال وهو اللي ساعدني أتخلص من الإدمان ده".وأوضحت: "زمان كنا بنلعب ألعاب حلوة بإدينا وتجري وتتحرك، فلازم نعلم أولادنا كدة يلعبوا مع بعض ألعاب بسيطة وتعاونية علمية يستخدم خامات البيئة اللي حواليه ويعيد تدويرها بأجمل صورة لأن الألعاب الإلكترونية هتوصله للإدمان".لم يختلف وضع عزة السيد، ثلاثينية، التي أدمن ابنها الوحيد لعبة بابجي وقتما ظهرت لأول مرة، وكان يقضي ساعات طويلة عليها دون فاصل: "كان سايب مذاكرته وحياته كلها عبارة عن لعبة بابجي رغم إنها المرة الأولى اللي يعرف فيها يعني إيه ألعاب إلكترونية".وتوضح: "حاولت معه مرة بالكلام والتفاهم مكنش بيسمع الكلام، ولا كان بيرضى يديني التليفون، لدرجة أن كان والده بياخد التليفون منه ويشيله بعيد كان بينزل يلعب مع أصحابه في محلات الإنترنت بالساعات لغاية ما لجأت لعيادة نفسية".وأضافت: "العيادة دي بتعالج مدمنين الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا عمومًا، فيها جلسات نفسية وحكي ومحاولة شغل نشاط الطفل بحاجات تانية، وفعلًا بعد شهرين بدأ يستجيب للعلاج وقلل عدد ساعات الألعاب الإلكترونية في اليوم الواحد".كان وضع "محمود" نجل إبراهيم منير، عشريني، أخف وطأة، والذي أدمن ألعاب الموتسيكلات الإلكترونية والسباقات، وكان يقضي عليها أغلب وقته في اليوم بدون طعام أو مذاكرة: "الألعاب دي بتسحب وقت ومجهود ضخم من الأطفال".وأضاف: "كان طول اليوم بيدخل في ألعاب الموتسيكلات الإلكترونية ومبيطلعش منها مهما كان، لغاية ما فكرت أحاول أشغل وقته، وكان بيرفض يعمل أي حاجة تانية غير الألعاب الإلكترونية، فاضطريت إني اشتريله موتوسيكل صغير".وأوضح: "بدأ الموتوسيكل يسحبه من الألعاب الإلكترونية لأنه واقع وليس افتراضي، وبيروح بيه الامتحانات والمدرسة ونفعه في التحرك وفي نفس الوقت خرجه من بوتقة الألعاب الإلكترونية الافتراضية اللي كان حابس نفسه فيها طول الوقت".