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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 «هايبرات» ضمن «أهلا رمضان» في بني سويف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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قال المهندس حسن القماش، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين ببني سويف، إنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك سيتم البدء في تنفيذ معارض "أهلا رمضان" خلال أبريل المقبل، لطرح السلع الرمضانية والياميش والمنتجات الغذائية من خلال مشاركة 4 هايبرات تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، و6 هايبرات وسلاسل تجارية شهيرة تابعة للقطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.

وأوضح القماش، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المديرية ستقوم على إنشاء شادر للمعارض تحت إشرافها مباشرة يحتوي على 42 باكية تشمل طرح منتجات رمضان بأسعار تنافسية وطرح ملابس وأجهزة منزلية وغيرها من السلع لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع وبأسعار مخفضة تصل إلي نسبة 35% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

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