الاتصالات: 52.40 مليون مستخدم للإنترنت الموبايل في ديسمبر الماضي

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجل نحو 52.40 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 39 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي بلغ 34.36 %. وشهري بلغ نحو 2.52%، حيث سجل خلال نوفمبر السابق عليه نحو 51.11 مليون مستخدم.وأشار التقرير، إلى أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL بلغ نحو 8.81 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 7.30 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بنحو 1.51 مليون مشترك جديد بمعدل نمو سنوي 20.78% وشهري 1.35%، حيث سجل نحو 8.69 مليون مشترك في نوفمبر السابق عليه بعدد 120 ألف مشترك.ولفت التقرير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر «USB» مودم، سجل نحو 4.04 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.60 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي بلغت 12.28% وشهري بلغ 18.65%، بعد أن سجلت في نوفمبر نحو 3.41مليون مستخدموأوضح التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول، بلغت 54.95% بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 40.91 % عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 14.04 وشهري 1.10%، حيث سجلت 53.85% في نوفمبر السابق عليه، وفي حين بلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 57.3%، وفق مؤشرات الاستخدام للعام المالي 2019-2020.وقال التقرير إن إجمالي السعة الدولية للإنترنت سجلت 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 35.77%،.- الدلتا تستحوذ على 34% من مستخدمي الإنترنت الأرضي.وذكر أن التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة الأرضي، استحوذت القاهرة الكبرى علي نحو 36% من المشتركين، تلتها الدلتا بنحو 34%، ثم الوجه القبلي بنحو 14% ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 10%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.