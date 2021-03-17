روسيا: نحاول تقليل مخاطر الاستثمار في الأصول بالدولار

أكدت وزارة المالية الروسية أنها تحاول خفض حصة الدولار في هيكل صندوق الثروة السيادية الروسي، ولا تستبعد استثمار الصندوق في الذهب.وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف- في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء: "بما أن الدولار لا يزال عملة مسيسة في روسيا، فإننا نحاول تقليل مخاطر الاستثمار في الأصول بهذه العملة لصالح الذهب".وأضاف الوزير الروسي: "نقوم حاليًا بتخفيض حصة الأصول الروسية بالدولار".وكانت روسيا قد خفضت خلال السنوات الأخيرة حصة الدولار في احتياطياتها من النقد الأجنبي لصالح اليورو والذهب واليوان الصيني.