«حياة كريمة» تعقد لقاء مجتمعيا مع أهالي الشرقية

قام أعضاء الفريق الميداني لمؤسسة حياة كريمة بعقد لقاء مجتمعي مع أهالي الوحدة المحلية بقرى شهداء بحر البقر (1،3،3،4،5) بمحافظة الشرقية.وأكدت مؤسسة «حياة كريمة»، أن الفريق الميداني قام بشرح جوانب المبادرة والمحاور الرئيسية لها ونتائج المرحلة الاولي للمواطنين، فضلا عن أنه قد تم الاستماع لمشاكل الأهالي بالقرى المستهدفة وفحصها ميدانيا وتوصياتهم لكي يتم تنفيذها، بالإضافة إلي عمل زيارات ميدانية لأهالي الوحدة المحلية بشهداء بحر البقر لفحص شكوى المواطنين وطلباتهم.كما توجه الفريق الميداني لمؤسسة حياة كريمة لمعاينة قطعة أرض تم تخصيصها لبناء مجمع خدمي لخدمة الوحدة المحلية 2 بحر البقر، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.