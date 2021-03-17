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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشاجر مع زوجها.. تجديد حبس المتهم بقتل جارته في المعادي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:16 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، اليوم الأربعاء، حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جارته عقب نشوب مشاجرة مع زوجها.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة، ووجود جثة لسيدة متوفية بمنطقة طرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان.

وتبين نشوب مشاجرة بين زوج المجنى عليها وجاره، وعندما تدخلت للدفاع عن زوجها طعنها الجار طعنتين بسكين كانت بحوزته، أودت بحياتها.

وكشفت التحريات عن أن المجنى عليها سمعت بمشادة كلامية، وذهبت للمكان وشاهدت تشابك بالأيدى، وقام العامل بطعنها، وأصاب زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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