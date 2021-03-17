محافظ بنى سويف: «مشروعك» قدم 48 مليون جنيه لتمويل 221 مشروعًا

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد بلغ 221 مشروعا بقيمة 48 مليون و115 ألف جنيه توفر 230 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وذلك خلال شهر فبراير الماضي 2021.وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.وأشار إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.