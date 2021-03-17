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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: حل الخلاف مع الاتحاد الأوروبي حول التوزيع العادل للقاحات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:42 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الخلاف بين بلاده والاتحاد الأوروبي حول التوزيع العادل للقاحات كورونا اقترب للغاية من حل حاسم يرضي جميع الأطراف.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم الأربعاء - عقب مؤتمر بالفيديو مع تشارلز ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء الحكومات - أنه تم التوصل إلى تفاهمات واضحة وحلول جديدة لأزمة توزيع اللقاحات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على العودة إلى معيار عدد السكان كأساس لتوزيع اللقاحات والتشديد على منع أي صفقات جانبية بين الحكومات وشركات الدواء المنتجة للقاحات.

كما لفت المستشار النمساوي إلى أن المستشارة الألمانية وافقت على منح 400 ألف جرعة من اللقاح إلى النمسا لتعويض النقص السابق وتصحيح الخطأ في الحصص.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى 10 ملايين جرعة من لقاح " فايزر- بيونتك " ويقوم بتوزيعها في الربع الثاني من العام الجاري وفق المعيار العادل والصحيح الخاص بتعداد السكان.

كما أشار كورتس إلى أن البلدان المتضررة بشدة من انحرافات عملية التوزيع مثل بلغاريا ولاتفيا سوف تتلقى أكثر بكثير من ذي قبل للتعويض عن عدم المساواة السابقة.

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