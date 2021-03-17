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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الداخلية العرب»: أجهزة الأمن والأطقم الطبية في صدارة مواجهة كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:42 م
محمد بن علي كومان
محمد بن علي كومان
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أكد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن أجهزة الأمن إلى جانب الأطقم الطبية هي في صدارة الجهات المتصدية لجائحة كورونا إذ عملت على السهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، مما جعل دورها حاسما في الوقاية من العدوى وتقليص الإصابات، كما كانت أجهزة الحماية المدنية في مقدمة المتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بتونس بحضور كل من الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام مدير عام قوات الشرطة في جمهورية السودان رئيس المؤتمر ويورغن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول ورؤساء وأعضاء الوفود.

وأضاف كومان أن هذا المؤتمر سيكون مناسبةً لاستعراض تداعيات الجائحة على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.

وأوضح أن هناك عدة مواضيع هامة تصب كلها في تعزيز التعاون الأمني العربي سواء بوضع الهياكل والآليات أو برسم السياسات المناسبة لذلك، فاللجنة الدائمة للإحصاء الجنائي التي سيتم النظر اليوم في إنشائها في نطاق الأمانة العامة، ستكون رافدا مهما للعمل الإحصائي الجنائي العربي، بما يسمح باتخاذ القرار الأمني الصحيح، وستكون آلية تبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة وسيلةً لتعزيز تبادل الخبرات والاطلاع الميداني على أساليب العمل في مختلف الدول العربية.

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