ضبط 12 مخالفة تموينية بالمخابز في مطروح

ترأس المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح، حملة تموينية يرافقه زكريا زكريا غنيم، مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومحمد علي يوسف، أمجد قنديل عبد الرؤوف، مفتشي إدارة الرقابة بالمديرية، على المخابز البلدية بمدينة الضبعة، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على عمل هذه المخابز ومراجعة انتظام العمل بها ونوعية الخبز المنتج منها من حيث المواصفات والأوزان المقررة وضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، وتمكنت الحملة من ضبط 12 مخالفة متنوعة.وعقب الحملة مباشرة تم المرور أيضا على مصنع تعبئة الغاز، حيث تم عمل قياس للاسطوانات المعبأة وتبين مطابقتها للأوزان المقررة، وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.