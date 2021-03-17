إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بأسوان

وقع حادث تصادم سيارتين ربع نقل أعلى كوبرى كلابشة التابع لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، أعلى كوبرى كلابشة التابع لمركز ومدينة نصر النوبة، وأسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.