300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي العاجلة بالإسكندرية

أكد اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لتنفيذ الاحتياجات العاجلة في مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة خلال العام المالي الجاري.ولفت تمام، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إلى أن الحفر في الطرق بالمناطق التي يتم توصيل الصرف الصحي يتسبب في تعطيل الرصف، لذا سيكون هناك تنسيق كامل مع شركة الصرف الصحي، وسيتم عقد اجتماع مشترك غدًا، لمعرفة الأعمال التي تنفذها، ومراجعة خطة الرصف وتحديد الاعتمادات بناء علي ذلك.وأضاف سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أن هناك 1015 موقعًا ونقطة يتم فيها أعمال حفر، حيث تطوير 7 مناطق عشوائية.ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع يضم مسئولي المحافظة وهيئة الطرق، والنواب، للتنسيق والمتابعة.