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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص أسفل عجلات جرار بأسوان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:38 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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لقى شخص مصرعه، إثر دهس جرار بمنطقة الصداقة القديمة التابعة لمركز ومدينة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس جراج لشخص بمنطقة الصداقة القديمة، وتم نقل الجثه إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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