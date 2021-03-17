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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استعلم سريعا| نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:20 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم 2021، ومازالت عمليات البحث مستمرة من جانبهم خلال هذه الساعات بعد قرار الوزارة حولها، الذي أكدت خلاله أن نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، سيتم الإعلان عنها على الموقع الالكترونى للوزارة قريبًا، فور مراجعتها.

 وشددت الوزارة على التحرى والدقة فيما تنشره بعض المنصات الإخبارية الإلكترونية، عن نتيجة الصف الأول الثانوي، ونبهت على أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات، التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما تصدره الوزارة في بيانات رسمية لها هو المصدق به فقط.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم 2021

من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة النتائج المعلنة على روابط غير رسمية للوزارة، لافتة إلى أن نتيجة الصف الأول الثانوي ما زالت  فى مرحلة المراجعة.

ويستطيع طالب الصف الأول الثانوي الدخول من خلال رابط وزارة التربية والتعليم التالي: thanwya.emis.gov.eg، وعقب الدخول عبر البوابة، يقوم بعد ذلك الطالب الصف بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له، ثم يقوم في الخطوة التالية بتسجيل الطالب الرقم القومي الخاص به، وفي النهاية وبعد تطبيق الخطوات السابقة، يقوم باختيار أيقونة خاصة بعرض نتيجة الصف الأول الثانوي، وإذا ظهرت سوف يتم الإعلان عنها.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2021

بدأ الفصل الدراسي الثاني، السبت 12 مارس الجاري، الدراسة الفعلية، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الترم الأول يوم 11 مارس، وذلك، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، في المدارس والجامعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان حماية وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.

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