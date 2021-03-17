السيطرة على حريق وحدة الغسيل الكلوى بقرية سلوا بحرى بأسوان

تمكنت وحدة الحماية المدنية بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب بوحدة الغسيل الكلوي بقرية سلوا بحري، بسبب اشتعال مكيف الهواء الموجود بها، ولم يسفر عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.الجدير بالذكر أن تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز كوم أمبو، إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود بوحدة الغسيل الكلوي بقرية سلوا، بسبب التكيف، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه قبل امتداده، وإجراء اللازم.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.