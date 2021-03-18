«إسكان مطروح» تعلق على انهيار أجزاء من عقار 101

حصلت «الدستور» على صور لجزء منهار في الوحدة السكنية بالدور الخامس للعمارة رقم 101 بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح.وقال محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، لـ"الدستور، إن محافظ مطروح السابق وجه بإجراء المعاينات لجميع العمارات السكنية بمنطقة الكيلو 7 وذلك عقب سقوط سقف العمارة رقم 1 للتأكد من السلامة الإنشائية لباقي الوحدات.وأوضح أنه تم إجراء المعاينات لجميع العمارات السكنية حيث أقرت لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العمارة رقم 1 وإعادة تدشينها، إضافة إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أقرت في 4 مارس 2019 بضرورة ترميم العمارة السكنية رقم 101 وإزالة سقف الدور الخامس وإعادة إنشاءه.وأكد أنه في 9 مارس 2019 تم مخاطبة مجلس ومدينة مرسي مطروح لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى مخاطبة المواطنين قاطني العمارة السكنية بتلك الإجراءات؛ حفاظًا على أرواحهم، مؤكدًا أن الجزء المنهار في السقف حدث منذ أشهر قليلة ولم يكن بداخل العقار سكان.وأشار إلي أن محافظ مطروح عقب انهيار جزء من سقف الوحده السكنية في الدور الخامس وجه بسرعة إزالة السقف وإنهاء إجراءات ترميم العمارة السكنية 101، مؤكدًا أن المواطنين أخلوا العمارة السكنية في 2019 وانهيار السقف حدث منذ أشهر قليلة.أضاف رضا جاب الله، رئيس مجلس ومدينة مرسي مطروح لـ"الدستور، أنه عقب سقوط جزء من سقف الدور الخامس بالعمارة رقم 101 تم تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية ونائب رئيس المجلس والحماية المدنية وتم إزالة الجزء المنهار وجار بحث إجراءات الترميم:"لم يكن هناك أي سكان في العمارة وتمت عملية الإخلاء في 2019؛ حفاظًا على أرواح المواطنين".